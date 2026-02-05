Шэмс Чарания назвал причину срыва обмена Адетокунбо в «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу переговоров между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» о возможном обмене форварда Янниса Адетокунбо, а также рассказал о дальнейших планах «Голден Стэйт» на трансферном рынке.

«Погоня «Уорриорз» за Яннисом Адетокунбо завершилась спустя неделю активных попыток. По имеющейся информации, на прошлой неделе «Уорриорз» предложили «Милуоки» пакет, включавший в основном драфт-пики, и продолжали вести переговоры вплоть до этой недели. Однако за последние сутки в клубе пришли к выводу, что «Бакс» не собираются расставаться с двукратным MVP до окончания дедлайна. Посмотрим, будет ли это окончательным решением в ближайшие 24 часа, но на данный момент «Уорриорз» решили сосредоточиться на других вариантах.

Кроме того, команда отправила Трэйса Джексона-Дэвиса в «Торонто Рэпторс» в обмен на пик второго раунда драфта-2026 от «Лейкерс». Дрэймонд Грин пока остаётся в составе — если бы обмен по Яннису состоялся, он наверняка вошёл бы в эту сделку. Сейчас никаких переговоров по обмену Янниса уже не ведётся, так что положение Дрэймонда можно считать стабильным», — рассказал Чарания в эфире SportsCenter.