Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шэмс Чарания назвал причину срыва обмена Адетокунбо в «Голден Стэйт»

Шэмс Чарания назвал причину срыва обмена Адетокунбо в «Голден Стэйт»
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу переговоров между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» о возможном обмене форварда Янниса Адетокунбо, а также рассказал о дальнейших планах «Голден Стэйт» на трансферном рынке.

«Погоня «Уорриорз» за Яннисом Адетокунбо завершилась спустя неделю активных попыток. По имеющейся информации, на прошлой неделе «Уорриорз» предложили «Милуоки» пакет, включавший в основном драфт-пики, и продолжали вести переговоры вплоть до этой недели. Однако за последние сутки в клубе пришли к выводу, что «Бакс» не собираются расставаться с двукратным MVP до окончания дедлайна. Посмотрим, будет ли это окончательным решением в ближайшие 24 часа, но на данный момент «Уорриорз» решили сосредоточиться на других вариантах.

Кроме того, команда отправила Трэйса Джексона-Дэвиса в «Торонто Рэпторс» в обмен на пик второго раунда драфта-2026 от «Лейкерс». Дрэймонд Грин пока остаётся в составе — если бы обмен по Яннису состоялся, он наверняка вошёл бы в эту сделку. Сейчас никаких переговоров по обмену Янниса уже не ведётся, так что положение Дрэймонда можно считать стабильным», — рассказал Чарания в эфире SportsCenter.

Сейчас читают:
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Энтони Дэвис нашёл себе новую команду! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android