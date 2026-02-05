Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Кливленд Кавальерс, результат матча 5 февраля 2026, счет 91:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

29 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» разгромить «Клипперс»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 124:91.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
91 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Коллинз - 19, Нидерхаузер - 10, Браун - 10, Джонс - 7, Лопес - 5, Миллер - 5, Сандерс - 4, Данн - 2, Богданович - 2, Бил, Вашингтон Мл., Батюм
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Тайсон - 17, Меррилл - 11, Шрёдер - 11, Аллен - 10, Брайант - 8, Нэнс - 8, Портер - 7, Эллис - 6, Проктор - 6, Уэйд - 5, Томлин - 4, Энаруна - 2

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в активе которого 29 очков, пять подборов и девять ассистов. У «Клипперс» лучшую результативность показал лёгкий форвард Кавай Леонард, на его счету 25 очков, семь подборов и четыре ассиста.

Для «Кавальерс» эта победа стала седьмой в восьми последних встречах, калифорнийцы проиграли третий матч из последних четырёх.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android