29 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» разгромить «Клипперс»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 124:91.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, в активе которого 29 очков, пять подборов и девять ассистов. У «Клипперс» лучшую результативность показал лёгкий форвард Кавай Леонард, на его счету 25 очков, семь подборов и четыре ассиста.

Для «Кавальерс» эта победа стала седьмой в восьми последних встречах, калифорнийцы проиграли третий матч из последних четырёх.