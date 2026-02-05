В ночь с 4 на 5 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля:

«Нью-Йорк Никс» — «Денвер Наггетс» — 134:127 2OT;

«Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:128;

«Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:137 OT;

«Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 93:114;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:106;

«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:129.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 91:124.

Видео: Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА