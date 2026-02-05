Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 5 февраля

Результаты игрового дня НБА 5 февраля
Комментарии

В ночь с 4 на 5 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля:

«Нью-Йорк Никс» — «Денвер Наггетс» — 134:127 2OT;
«Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:128;
«Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:137 OT;
«Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 93:114;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:106;
«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:129.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 91:124.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
Трипл-дабл Йокича и 39 очков Мюррэя не спасли «Денвер» от проигрыша «Нью-Йорку» в двух OT

Видео: Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android