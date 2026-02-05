Basket Cup: расписание на 5 февраля

В четверг, 5 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Basket Cup. Расписание матчей на 5 февраля:

17:00 мск — «Бетсити Парма» — ЦСКА.

ЦСКА и «Бетсити Парма» являются лидерами группы А, одержав по три победы при одном поражении в четырёх матчах. Армейцы занимают первое место по разнице мячей. На третьем месте в их группе располагается сербская «Мега» — две победы и два поражения. «Локомотив-Кубань» — четвёртый (ноль побед при четырёх поражениях).