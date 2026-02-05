Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:45 Мск
Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 5 февраля

Евролига: расписание матчей на 5 февраля
Комментарии

В четверг, 5 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание матчей на 5 февраля:

19:00 мск — «Дубай» — «Реал» Мадрид;
22:00 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Валенсия»;
22:30 мск — «Бавария» — «Монако»;
22:30 мск — «Партизан» — «Панатинаикос»;
22:45 мск — «Париж» — «Фенербахче».

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается греческий «Олимпиакос» — 16 побед при девяти поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
