В четверг, 5 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание матчей на 5 февраля:

19:00 мск — «Дубай» — «Реал» Мадрид;

22:00 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Валенсия»;

22:30 мск — «Бавария» — «Монако»;

22:30 мск — «Партизан» — «Панатинаикос»;

22:45 мск — «Париж» — «Фенербахче».

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается греческий «Олимпиакос» — 16 побед при девяти поражениях.