Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер юношеской сборной России возглавит «Химки» — источник

Главный тренер юношеской сборной России возглавит «Химки» — источник
Комментарии

Главный тренер сборной России U20 и бывший ассистент тренера команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Роман Семернинов возглавит «Химки», выступающие во втором по силе дивизионе страны Суперлиге, сообщил телеграм-канал «Перехват».

В данный момент подмосковный клуб возглавляет Глеб Плотников, которого руководство «Химок» подписало перед началом сезона-2025/2026. Глеб, по сообщениям источника, покинет клуб вместе со своим помощником Дмитрием Базаревичем.

Семернинов, помимо работы в юношеской сборной, последние девять лет работал помощником тренера в «Локомотиве-Кубань», с которым в 2023 году завоевал серебряные медали турнира.

Сейчас читают:
ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android