Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 5 февраля

Еврокубок: расписание матчей на 5 февраля
Комментарии

В четверг, 5 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание матчей на 5 февраля:

21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Цедевита-Олимпия».

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях. Второе место занимает турецкий «Бахчешехир» — 11 побед и шесть поражений.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх. Вторым идёт турецкий «Бешикташ» — 12 побед при пяти поражениях.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
