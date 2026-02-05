В четверг, 5 февраля, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Еврокубок. Расписание матчей на 5 февраля:

21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Цедевита-Олимпия».

Иерусалимский «Хапоэль» после 17 матчей возглавляет группу А, одержав 13 побед при четырёх поражениях. Второе место занимает турецкий «Бахчешехир» — 11 побед и шесть поражений.

Лидером группы В является французский «Бурк» — 13 побед и четыре поражения в 17 играх. Вторым идёт турецкий «Бешикташ» — 12 побед при пяти поражениях.