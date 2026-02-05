Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Девелопер Центра сборных РФБ запросил у государства 50 млрд рублей — Forbes

Девелопер Центра сборных РФБ запросил у государства 50 млрд рублей — Forbes
Группа «Самолёт», являющаяся девелопером Центра сборных РФБ, обратилась к правительству Российской Федерации с запросом государственной поддержки на 50 млрд рулей, сообщили в Forbes.

«Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий», — приводит Forbes слова пресс-службы компании.

Также говорится, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.

