5 февраля 2026 года в 23:00 мск — дедлайн по обменам в НБА

В четверг, 5 февраля, в 23:00 мск — дедлайн по обменам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который запретит после этого времени совершать коллективам североамериканской лиги сделки.

Спортивный портал «Чемпионат» в онлайн-режиме отслеживает все изменения на рынке в лиге.

За последнее время в НБА прогремело сразу несколько громких обменов. 36-летний звёздный защитник Джеймс Харден перешёл из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс», а латвийский форвард Кристапс Порзингис в ночь на 5 февраля был обменян из «Атланты Хоукс» в «Голден Стэйт», который отдал форварда Жонатана Кумингу и защитника Бадди Хилда.