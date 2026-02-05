«Хочу поздравить нашу команду». Тренер «Уралмаша» Васильев — о поражении в матче с УНИКСом

Тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Сергей Васильев высказался о поражении в матче с УНИКСом (68:72). Главный тренер уральцев Антон Юдин был удалён в третьей четверти.

«Игра была напряжённой. Конечно, то, что мы проиграли, это не очень хорошо, но игра была очень жёсткой, и я думаю, интересной. Как вы видели, мы играем ограниченной ротацией, без наших разыгрывающих. Поэтому сегодня мы сделали всё, что смогли, чтобы навязать УНИКСу свою игру. Мы тоже показали жёсткость, но во второй половине нас не хватило. Больше не хватило по составу.

Спасибо болельщикам, что поддерживали нас, и спасибо команде, что билась. Я хочу поздравить нашу команду, потому что это был серьёзный экзамен для нас. УНИКС – одна из самых защищающихся команд, поэтому мы сделали всё, что смогли», — приводит слова Васильева пресс-служба Единой лиги.