Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хочу поздравить нашу команду». Тренер «Уралмаша» Васильев — о поражении в матче с УНИКСом

«Хочу поздравить нашу команду». Тренер «Уралмаша» Васильев — о поражении в матче с УНИКСом
Комментарии

Тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Сергей Васильев высказался о поражении в матче с УНИКСом (68:72). Главный тренер уральцев Антон Юдин был удалён в третьей четверти.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 72
УНИКС
Казань
Уралмаш: Эллис - 14, Нэвелс - 12, Далтон - 11, Белянков - 10, Даглас - 9, Нэльсон - 9, Писклов - 3, Косачев, Пынько, Петенев, Ивлев, Новиков
УНИКС: Рейнольдс - 24, Швед - 13, Ли - 12, Беленицкий - 9, Лопатин - 5, Бингэм - 4, Брюэр - 3, Д. Кулагин - 2, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Игра была напряжённой. Конечно, то, что мы проиграли, это не очень хорошо, но игра была очень жёсткой, и я думаю, интересной. Как вы видели, мы играем ограниченной ротацией, без наших разыгрывающих. Поэтому сегодня мы сделали всё, что смогли, чтобы навязать УНИКСу свою игру. Мы тоже показали жёсткость, но во второй половине нас не хватило. Больше не хватило по составу.

Спасибо болельщикам, что поддерживали нас, и спасибо команде, что билась. Я хочу поздравить нашу команду, потому что это был серьёзный экзамен для нас. УНИКС – одна из самых защищающихся команд, поэтому мы сделали всё, что смогли», — приводит слова Васильева пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android