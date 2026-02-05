Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Я и забыл, что он ещё играет». Перкинс раскритиковал обмен Порзингиса в «Голден Стэйт»

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал обмен Кристапса Порзингиса из «Атланты Хоукс» в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я и забыл, что он ещё играет. Нет, серьёзно. Не слышал его имени до сегодняшнего вечера. Для меня это абсолютно ничего не значит.

Я имею в виду, мы обсуждали последние две недели, чтобы объединить в команде Стефа с Яннисом. А теперь вдруг речь идёт о каком-то Кристапсе Порзингисе. Меня это не цепляет, и уж точно это ничего не изменит для «Уорриорз» и Стефа Карри», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

