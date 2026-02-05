Центровой «Енисея» Рыжов примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звёзд ЕЛ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила, что 21-летний российский центровой Егор Рыжов, выступающий за команду «Енисей», примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче звёзд — 2026.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. Это будет 10-я, юбилейная игра. Главный приз данк-контеста на мероприятии составляет 500 тыс. рублей.

В сезоне-2025/2026 Егор принял участие в 22 матчах Единой лиги в составе красноярского клуба, набирая в среднем 11,2 очка, 6,0 подбора, 1,0 передачи, 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота за игру.

Ранее стало известно, что 21-летний лёгкий форвард «Автодора» Даниил Коско тоже примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд.