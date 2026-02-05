Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — в топ-6, Флэгг обошёл Нуппеля

НБА обновила рейтинг новичков НБА. Дёмин — в топ-6, Флэгг обошёл Нуппеля
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 5 февраля:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
6. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
7. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
9. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
10. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

Флэгг, выбранный под первым номером, до обновления рейтинга был на второй строчке, уступая Нуппелю.

Сейчас читают:
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android