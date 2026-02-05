Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Юношеские сборные России могут вернуться на международную арену в августе — источник

Юношеские сборные России могут вернуться на международную арену в августе — источник
Комментарии

Мужская и женская сборные России по баскетболу U16 могут вернуться на международные турниры в августе 2026 года, сообщили в «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, обе сборные смогут выступить в дивизионе B юниорского Евробаскета.

В конце февраля основной состав мужской сборной России проведёт сборы в Новогорске.

Защитники: Ян Додеус, Иван Зайцев, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Александр Поротников, Тимофей Шикалов, Вадим Ширинкин.

Форварды: Егор Евстафьев, Павел Земский, Всеволод Ищенко, Ярослав Никонов, Павел Рябков, Лев Свинин, Александр Чадов, Данил Шеянов.

Центровые: Даниил Абрамов, Илья Кривых, Захар Лавренов, Максим Огарков, Глеб Фирсов.

В резервный список вошли: Артём Пивцайкин, Иван Прокопенко, Александр Шендеров, Иван Васильев, Даниил Ключенков, Демид Тюлюбаев.

Сейчас читают:
Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер
Эксклюзив
Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android