Юношеские сборные России могут вернуться на международную арену в августе — источник

Мужская и женская сборные России по баскетболу U16 могут вернуться на международные турниры в августе 2026 года, сообщили в «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, обе сборные смогут выступить в дивизионе B юниорского Евробаскета.

В конце февраля основной состав мужской сборной России проведёт сборы в Новогорске.

Защитники: Ян Додеус, Иван Зайцев, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Александр Поротников, Тимофей Шикалов, Вадим Ширинкин.

Форварды: Егор Евстафьев, Павел Земский, Всеволод Ищенко, Ярослав Никонов, Павел Рябков, Лев Свинин, Александр Чадов, Данил Шеянов.

Центровые: Даниил Абрамов, Илья Кривых, Захар Лавренов, Максим Огарков, Глеб Фирсов.

В резервный список вошли: Артём Пивцайкин, Иван Прокопенко, Александр Шендеров, Иван Васильев, Даниил Ключенков, Демид Тюлюбаев.