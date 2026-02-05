Перасович прокомментировал победу в матче с «Уралмашем», где его игроки отыграли 16 очков

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал матч с «Уралмашем» (72:68), в котором его баскетболисты смогли отыграть 16 очков отставания.

«Мы знаем, все видят, что «Уралмаш» сейчас находится в очень хорошем состоянии, в хорошей форме. Мы приехали сюда после неприятного поражения от ЦСКА. Начало игры нам не удалось, мы играли не так, как планировали.

Ключевым моментом был тот, когда «Уралмаш» получил преимущество в 16 очков. Именно тогда мы стали показывать ту игру и хорошую защиту, которая у нас есть. Мы стали защищаться и довели игру до победного. Думаю, именно это заставило нас играть так, как мы умеем», — приводит слова Перасовича пресс-служба турнира.