Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Радоньич прокомментировал разгромную победу в матче с «Енисеем»

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал разгромную победу в матче с «Енисеем» (106:56).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 56
Енисей
Красноярск
Зенит: Шаманич - 18, Рэндольф - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 13, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Мун - 8, Емченко - 8, Жбанов - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 1, Узинский
Енисей: Артис - 13, Рыжов - 12, Тасич - 11, Сонько - 6, Ведищев - 4, Долинин - 4, Касаткин - 3, Ванин - 2, Коулмэн - 1, Евдокимов, Перевалов, Шлегель

«Прежде всего хочу поздравить своих игроков с таким настроем. Он был действительно хорошим. Также было очень важно сохранять максимальную концентрацию, как я говорил перед матчем. Мы сделали много хороших вещей на обеих сторонах площадки.

Не только в защите, в нападении тоже всё было. Вы сами видите: 28 результативных передач, так что в атаке мы тоже сыграли хорошо. Контролировали игру с самого начала, уже сейчас нам нужно думать о следующем сопернике», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.

