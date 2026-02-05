Тренер «Зенита» Радоньич прокомментировал разгромную победу в матче с «Енисеем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал разгромную победу в матче с «Енисеем» (106:56).

«Прежде всего хочу поздравить своих игроков с таким настроем. Он был действительно хорошим. Также было очень важно сохранять максимальную концентрацию, как я говорил перед матчем. Мы сделали много хороших вещей на обеих сторонах площадки.

Не только в защите, в нападении тоже всё было. Вы сами видите: 28 результативных передач, так что в атаке мы тоже сыграли хорошо. Контролировали игру с самого начала, уже сейчас нам нужно думать о следующем сопернике», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.