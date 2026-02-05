«Ментальный провал». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о разгроме с разницей в 51 очко «Самары»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о разгромной победе над «Самарой» (102:51).

«Игру можно занести нам в актив. Но, понятно, первую четверть, с кем бы ты ни выходил, нельзя так начинать: спустя рукава, с ошибками в защите, мы не были достаточно агрессивны в нападении. Как только мы добавили в защите, как только побежали, сразу разница стала двузначной, мы спокойно доигрывали матч. Всю эту концентрацию нужно было держать все 30 минут.

А в третьей четверти был какой-то ментальный провал: посчитали, что всё уже закончилось… Но через такие матчи нужно готовиться к следующим играм: у нас много людей, кто только вернулся после травм и болезней, и через матчи, когда мы ведём достаточно много, нужно добирать какие-то связки в команде, а не просто бегать.

У «Самары» тоже сейчас непростая ситуация: выбыли три основных игрока, причём все из задней линии. Но команда боролась до конца. Насколько у вас хватило сил, настолько вы показывали неплохой баскетбол», — приводит слова Карасёва пресс-служба соревнований.