Баскетбол Новости

«Ментальный провал». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о разгроме с разницей в 51 очко «Самары»

«Ментальный провал». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о разгроме с разницей в 51 очко «Самары»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о разгромной победе над «Самарой» (102:51).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
51 : 102
МБА-МАИ
Москва
Самара: Походяев - 17, Халдеев - 10, Саврасов - 8, Шейко - 7, Кузнецов - 5, Пивцайкин - 2, Косяков - 2, Мартынов, Минченко, Летино, Чикарев, Чебуркин
МБА-МАИ: Барашков - 25, Балашов - 15, Зубков - 14, Певнев - 14, Зайцев - 9, Воронов - 8, Савков - 6, Платунов - 4, Огарков - 4, Гудумак - 3, Исмаилов, Личутин

«Игру можно занести нам в актив. Но, понятно, первую четверть, с кем бы ты ни выходил, нельзя так начинать: спустя рукава, с ошибками в защите, мы не были достаточно агрессивны в нападении. Как только мы добавили в защите, как только побежали, сразу разница стала двузначной, мы спокойно доигрывали матч. Всю эту концентрацию нужно было держать все 30 минут.

А в третьей четверти был какой-то ментальный провал: посчитали, что всё уже закончилось… Но через такие матчи нужно готовиться к следующим играм: у нас много людей, кто только вернулся после травм и болезней, и через матчи, когда мы ведём достаточно много, нужно добирать какие-то связки в команде, а не просто бегать.

У «Самары» тоже сейчас непростая ситуация: выбыли три основных игрока, причём все из задней линии. Но команда боролась до конца. Насколько у вас хватило сил, настолько вы показывали неплохой баскетбол», — приводит слова Карасёва пресс-служба соревнований.

