«Особенно его любят дети». Отец Дёмина — об отношении фанатов «Бруклина» к Егору

Владимир Дёмин, являющийся отцом 19-летнего разыгрывающего команды НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, высказался о матче нью-йоркского коллектива с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:125).

«Только прилетел в Нью-Йорк, встретился с Егором, и сразу вместе поехали на игру «Бруклин» — «Лейкерс». Конечно, вывеска фантастическая, и игра эта точно особенная. Несмотря на огромную фан-базу «Бруклина», многие шли именно на Леброна Джеймса и Луку Дончича. Было интересно наблюдать за болельщиками, кто в каких джерси был.

Очень много зрителей было в игровых майках Леброна. К нему на каждой арене испытывают огромное уважение, и вчера каждый его выход, каждое его действие на паркете сопровождались овациями.

Приятно было видеть тёплое отношение болельщиков «Бруклина» к Егору. Очень много джерси с восьмёркой видел на трибунах, особенно его любят дети. Ко мне постоянно подходили разные люди и очень хорошо отзывались о Егоре. Мне приятно видеть, что болельщики приняли Егора и полюбили», — приводит слова Владимира группа «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».