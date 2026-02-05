Скидки
«Особенно его любят дети». Отец Дёмина — об отношении фанатов «Бруклина» к Егору

Комментарии

Владимир Дёмин, являющийся отцом 19-летнего разыгрывающего команды НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, высказался о матче нью-йоркского коллектива с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:125).

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Винсент, Клебер

«Только прилетел в Нью-Йорк, встретился с Егором, и сразу вместе поехали на игру «Бруклин» — «Лейкерс». Конечно, вывеска фантастическая, и игра эта точно особенная. Несмотря на огромную фан-базу «Бруклина», многие шли именно на Леброна Джеймса и Луку Дончича. Было интересно наблюдать за болельщиками, кто в каких джерси был.

Очень много зрителей было в игровых майках Леброна. К нему на каждой арене испытывают огромное уважение, и вчера каждый его выход, каждое его действие на паркете сопровождались овациями.

Приятно было видеть тёплое отношение болельщиков «Бруклина» к Егору. Очень много джерси с восьмёркой видел на трибунах, особенно его любят дети. Ко мне постоянно подходили разные люди и очень хорошо отзывались о Егоре. Мне приятно видеть, что болельщики приняли Егора и полюбили», — приводит слова Владимира группа «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

