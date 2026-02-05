«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию дедлайна обменов в НБА

В четверг, 5 февраля, в 23:00 по московскому времени — дедлайн по обменам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который запретит после этого времени совершать коллективам североамериканской лиги сделки.

Спортивный портал «Чемпионат» в онлайн-режиме отслеживает все изменения на рынке в лиге.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что 32-летний американский бигмен и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис был обменян из «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс». Техасцы, в свою очередь, получили другого чемпиона лиги — Криса Миддлтона.

Другой звездой лиги, поменявшей клуб, стал Джеймс Харден, обменянный из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Кливленд Кавальерс».