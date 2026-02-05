Скидки
Главная Баскетбол Новости

Йокич вышел на второе место по трипл-даблам в истории НБА, сравнявшись с Робертсоном

Йокич вышел на второе место по трипл-даблам в истории НБА, сравнявшись с Робертсоном
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил 181-й трипл-дабл в регулярных чемпионатах НБА. Это достижение покорилось сербу после матча с клубом «Нью-Йорк Никс», который состоялся в ночь на 5 февраля мск. «Денвер» уступил после двух овертаймов со счётом 127:134.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 127
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 42, Таунс - 24, Ануноби - 20, Шамет - 16, Кларксон - 11, Робинсон - 10, Бриджес - 5, Диавара - 5, Колек - 1, Маккаллар, Ябуселе, Джонс, Хукпорти
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Йокич - 30, Хардуэй-младший - 19, Строутер - 11, Уотсон - 10, Браун - 10, Браун - 6, Валанчюнас - 2, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Теперь сербский баскетболист по количеству трипл-даблов сравнялся с легендарным Оскаром Робертсоном. Оба делят второе место в истории лиги по этому показателю. На первой позиции остаётся Расселл Уэстбрук («Сакраменто Кингз»), на счету которого 207 трипл-даблов.

Во встрече с «Никс» Йокич набрал 30 очков, сделал 14 подборов и отдал результативных 10 передач.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

