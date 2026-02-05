Фото: в кадр матча НБА попала пустая скамейка действующих чемпионов

В трансляцию матча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» (116:106) попала пустая скамейка гостей. Кадры стали вирусными и быстро разошлись по соцсетям.

Фото: Скриншот

«Оклахома» вышла на игру с серьёзно ослабленным составом — в заявке было всего восемь игроков. Основной стартовый состав пропустил матч из-за травм.

Лидерами «Оклахомы» по результативности стали Кенрич Уильямс (25 очков) и Джейлин Уильямс (24 очка и 12 подборов).

У «Спёрс» самыми результативными оказались Келдон Джонсон (25 очков) и Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 22 очка и 14 подборов. Эта победа стала для «Сан-Антонио» четвёртой в сезоне во встречах с действующими чемпионами НБА.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского: