Главная Баскетбол Новости

Фото: в кадр матча НБА попала пустая скамейка действующих чемпионов

Фото: в кадр матча НБА попала пустая скамейка действующих чемпионов
Комментарии

В трансляцию матча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» (116:106) попала пустая скамейка гостей. Кадры стали вирусными и быстро разошлись по соцсетям.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 106
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Вембаньяма - 22, Фокс - 15, Касл - 14, Брайант - 11, Барнс - 9, Шампани - 8, Васселл - 5, Корнет - 4, Маклафлин - 3, Умуде, Бийомбо, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 25, Уильямс - 24, Уиггинс - 20, Барнхайзер - 14, Уоллес - 13, Янгблад - 5, Карлсон - 3, Джо - 2, Дорт, Холмгрен, Карузо, Хартенштайн

Фото: Скриншот

«Оклахома» вышла на игру с серьёзно ослабленным составом — в заявке было всего восемь игроков. Основной стартовый состав пропустил матч из-за травм.

Лидерами «Оклахомы» по результативности стали Кенрич Уильямс (25 очков) и Джейлин Уильямс (24 очка и 12 подборов).

У «Спёрс» самыми результативными оказались Келдон Джонсон (25 очков) и Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 22 очка и 14 подборов. Эта победа стала для «Сан-Антонио» четвёртой в сезоне во встречах с действующими чемпионами НБА.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского:

