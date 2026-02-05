Скидки
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Легионер «Зенита» получил повреждение, поскользнувшись на наклейке во время матча

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал комментарий по поводу форварда команды Андре Роберсона. Спортсмен получил мышечное повреждение левой ноги во время матча Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (106:56), который состоялся 4 февраля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
106 : 56
Енисей
Красноярск
Зенит: Шаманич - 18, Рэндольф - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 13, Роберсон - 9, Воронцевич - 9, Мун - 8, Емченко - 8, Жбанов - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 1, Узинский
Енисей: Артис - 13, Рыжов - 12, Тасич - 11, Сонько - 6, Ведищев - 4, Долинин - 4, Касаткин - 3, Ванин - 2, Коулмэн - 1, Евдокимов, Перевалов, Шлегель

«Андре поскользнулся на наклейке и повредил мышечную группу левой ноги. К сожалению, рекламные нанесения на паркете в очередной раз создают опасный прецедент — клубы уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости найти решение этой проблемы. К счастью, МРТ не выявила повреждений тазобедренного сустава, на который пришлась основная нагрузка в момент травмы. Ожидаем возвращения Андре в ближайшие дни — возможно, уже в матче с МБА», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

