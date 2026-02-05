Легионер «Зенита» получил повреждение, поскользнувшись на наклейке во время матча

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный дал комментарий по поводу форварда команды Андре Роберсона. Спортсмен получил мышечное повреждение левой ноги во время матча Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (106:56), который состоялся 4 февраля.

«Андре поскользнулся на наклейке и повредил мышечную группу левой ноги. К сожалению, рекламные нанесения на паркете в очередной раз создают опасный прецедент — клубы уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости найти решение этой проблемы. К счастью, МРТ не выявила повреждений тазобедренного сустава, на который пришлась основная нагрузка в момент травмы. Ожидаем возвращения Андре в ближайшие дни — возможно, уже в матче с МБА», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

