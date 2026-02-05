«Лейкерс» приобрели защитника Кеннарда в результате обмена — Чарания

Команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атланта Хоукс» провели обмен, в результате которого клуб из Джорджии получил Гэйба Винсента и пик второго раунда драфта 2032 года. «Озёрникам» же достался защитник Люк Кеннард. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Винсент отправился в «Атланту» после периода, когда интерес к нему на рынке обменов был невысок. Большинство команд лиги не проявляли большого желания заполучить защитника, что существенно затрудняло для «Лейкерс» поиск выгодного трейда. Этот обмен также ознаменовал завершение недолгого пребывания Кеннарда в «Атланте». Игрок, недавно считавшийся одним из главных усилений «Хоукс» в межсезонье, ещё до дедлайна рассматривался как один из главных кандидатов на обмен из-за истекающего контракта. Сделка с «Лейкерс» дала «Атланте» драфт-пик и возможность оптимизировать зарплатную ведомость.

