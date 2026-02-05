Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — ЦСКА, результат матча 5 февраля 2026, счет 83:88, WINLINE Basket Cup — 2025/2026

ЦСКА одержал победу в матче Basket Cup с «Бетсити Пармой» и вышел в «Финал четырёх»
Комментарии

Завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались пермская «Бетсити Парма» и московский ЦСКА. Победу со счётом 88:83 (21:26, 25:20, 19:8, 29:23. одержали армейцы.

WINLINE Basket Cup . Группа A
05 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Окончен
83 : 88
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Сандерс - 24, Картер - 22, Свинин - 17, Адамс - 5, Егоров - 5, Фирсов - 4, Ильницкий - 3, Захаров - 3, Стафеев, Якушин, Шашков
ЦСКА: Митрович - 19, Ухов - 15, Кливленд - 11, Тримбл - 11, Чадов - 10, Карпенко - 9, Руженцев - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 3, Антонов - 1, Уэйр, Астапкович

Самым результативным в составе победителей стал центровой Лука Митрович, набравший 19 очков, пять подборов и две передачи. В составе «Пармы» лучшую результативность показал защитник Виктор Сандерс (24 очка, пять подборов и шесть передач).

Красно-синие стали первым участником «Финала четырёх» Basket Cup.

Календарь Basket Cup 2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup 2025/2026
Комментарии
