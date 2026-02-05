ЦСКА одержал победу в матче Basket Cup с «Бетсити Пармой» и вышел в «Финал четырёх»

Завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались пермская «Бетсити Парма» и московский ЦСКА. Победу со счётом 88:83 (21:26, 25:20, 19:8, 29:23. одержали армейцы.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Лука Митрович, набравший 19 очков, пять подборов и две передачи. В составе «Пармы» лучшую результативность показал защитник Виктор Сандерс (24 очка, пять подборов и шесть передач).

Красно-синие стали первым участником «Финала четырёх» Basket Cup.

