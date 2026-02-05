Гарретт Нэвелс стал участником конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд состоится в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

В нынешнем сезоне Единой лиги Нэвелс к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 16,2 очка, реализуя 43,4% броска из-за дуги, а также совершал 3,8 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Ранее сообщалось, что участие в конкурсе трёхочковых бросков примет 23-летний российский лёгкий форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков.

