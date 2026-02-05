Скидки
Главная Баскетбол Новости

Гарретт Нэвелс стал участником конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги

Гарретт Нэвелс стал участником конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги
Комментарии

Американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс примет участие в конкурсе трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд состоится в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира».

В нынешнем сезоне Единой лиги Нэвелс к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 16,2 очка, реализуя 43,4% броска из-за дуги, а также совершал 3,8 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Ранее сообщалось, что участие в конкурсе трёхочковых бросков примет 23-летний российский лёгкий форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков.

