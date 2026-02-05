Александр Церковный может покинуть «Зенит» — источник

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный может покинуть команду по окончании нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Об этом информирует «Фонтанка».

Нынешнее соглашение Церковного с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце этого сезона. Подписание нового контракта пока не рассматривается. В пресс-службе сине-бело-голубых не отреагировали на запрос издания.

«Вопрос не к месту и не ко времени», — ответил председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев.

В настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 17 побед и девять поражений.

