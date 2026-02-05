Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Названа позиция «Милуоки» по Яннису Адетокунбо до дедлайна обменов в НБА — Чарания

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» дала понять другим коллективам, что греческий форвард Яннис Адетокунбо останется в клубе до дедлайна обменов, а основные кадровые изменения будут касаться других игроков. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания.

Также Чарания сообщил, что «Бакс» договорились отправить Коула Энтони и Амира Коффи в «Финикс Санз» в обмен на Ника Ричардса и Найджела Хэйс-Дэвиса.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал 28 очков, совершал 10 подборов и отдавал 5,6 передачи.

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

