Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

WINLINE Basket Cup — 2025/2026: результаты на 5 февраля, календарь, таблица

Basket Cup: результаты на 5 февраля
Комментарии

В четверг, 5 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup прошёл очередной игровой день группового этапа, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результаты на 5 февраля:

«Бетсити Парма» — ЦСКА — 83:88.

Самым результативным в составе армейцев стал центровой Лука Митрович, набравший 19 очков, пять подборов и две передачи. В составе пермского клуба лучшую результативность продемонстрировал защитник Виктор Сандерс (24 очка, пять подборов и восемь передач).

Отметим, что красно-синие стали первым участником «Финала четырёх» Basket Cup.

Календарь Basket Cup 2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup 2025/2026
