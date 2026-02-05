В четверг, 5 февраля, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup прошёл очередной игровой день группового этапа, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.
Basket Cup. Результаты на 5 февраля:
«Бетсити Парма» — ЦСКА — 83:88.
Самым результативным в составе армейцев стал центровой Лука Митрович, набравший 19 очков, пять подборов и две передачи. В составе пермского клуба лучшую результативность продемонстрировал защитник Виктор Сандерс (24 очка, пять подборов и восемь передач).
Отметим, что красно-синие стали первым участником «Финала четырёх» Basket Cup.
