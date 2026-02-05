Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Хосе Альварадо обменян в «Нью-Йорк Никс» — Чарания

Хосе Альварадо обменян в «Нью-Йорк Никс» — Чарания
Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» провели обмен, в результате которого нью-йоркский клуб получил 27-летнего разыгрывающего Хосе Альварадо. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Пеликанс» в результате сделки получат Дэйлена Терри, два пика второго раунда и денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Альварадо в 41 матче в среднем набирал 7,9 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,1 передачи.

Ранее называлась позиция «Милуоки» по Яннису Адетокунбо до дедлайна обменов в НБА.

Игроки «Майами» поздравили Голдина с первыми очками в НБА:

