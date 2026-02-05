«Дубай» нанёс «Реалу» третье подряд поражение в Евролиге

Завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Дубай» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 93:85 (11:19, 26:25, 32:24, 24:17) в пользу хозяев площадки. Отметим, что для гостей это поражение стало третьим подряд в турнире.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Джанан Муса. Он набрал 20 очков, совершил три подбора и отдал две результативные передачи. У мадридцев лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Факундо Кампаццо, на счету которого 24 очка, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Дубай» на выезде сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча состоится 13 февраля 2026 года и начнётся в 22:30 мск. «Реал» в следующем туре на выезде встретится с сербским «Партизаном». Матч пройдёт 13 февраля 2026 года, начало – также в 22:30 мск.

