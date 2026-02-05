Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский отреагировал на обмен чемпиона НБА Энтони Дэвиса в «Вашингтон»

Владимир Гомельский отреагировал на обмен чемпиона НБА Энтони Дэвиса в «Вашингтон»
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал недавний обмен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): чемпион североамериканской лиги Энтони Дэвис перешёл из «Далласа Маверикс» в «Вашингтон Уизардс». По словам Гомельского, сделка выгодна «Далласу».

«С моей точки зрения, это очень хороший обмен для «Далласа». Клуб освободил место под потолком зарплат, получил два первых пика и приличных игроков для будущих обменов. А «Вашингтон» не имеет перспектив», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В обмене также участвовали Джейден Харди, Д’Анджело Расселл и Данте Экзам, а в «Даллас» пришли Крис Миддлтон, Эй Джей Джонсон, Малаки Брэнэм, Марвин Багли и несколько будущих выборов драфта.

Ранее Гомельский ответил, какую позицию крайне важно усилить ЦСКА.

Материалы по теме
Владимир Гомельский ответил, какую позицию крайне важно усилить ЦСКА
Материалы по теме
Яннис Адетокунбо остаётся в «Милуоки»! Последние часы перед дедлайном НБА — LIVE
Live
Яннис Адетокунбо остаётся в «Милуоки»! Последние часы перед дедлайном НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android