Владимир Гомельский отреагировал на обмен чемпиона НБА Энтони Дэвиса в «Вашингтон»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал недавний обмен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА): чемпион североамериканской лиги Энтони Дэвис перешёл из «Далласа Маверикс» в «Вашингтон Уизардс». По словам Гомельского, сделка выгодна «Далласу».

«С моей точки зрения, это очень хороший обмен для «Далласа». Клуб освободил место под потолком зарплат, получил два первых пика и приличных игроков для будущих обменов. А «Вашингтон» не имеет перспектив», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В обмене также участвовали Джейден Харди, Д’Анджело Расселл и Данте Экзам, а в «Даллас» пришли Крис Миддлтон, Эй Джей Джонсон, Малаки Брэнэм, Марвин Багли и несколько будущих выборов драфта.

Ранее Гомельский ответил, какую позицию крайне важно усилить ЦСКА.