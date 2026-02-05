Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок НБА, чьё имя упоминается в файлах Эпштейна

Назван игрок НБА, чьё имя упоминается в файлах Эпштейна
Комментарии

Латвийский баскетболист НБА Кристапс Порзингис оказался упомянут в недавно опубликованных файлах Департамента юстиции США, связанных с деятельностью Джеффри Эпштейна. Об этом информирует Front Office Sports.

Документы касаются обвинений в изнасиловании, якобы выдвинутых против Порзингиса в марте 2019 года в Нью-Йорке. В материалах содержатся письма Эпштейна к третьим лицам, в которых обсуждаются эти обвинения и возможность привлечения частного следователя. При этом в файлах не указано, что Порзингис был отправителем или получателем этих писем, и нет сведений о его прямом участии в событиях.

По итогам расследования полиции Нью-Йорка и федеральных властей обвинения против Порзингиса не были предъявлены. Адвокаты игрока отмечают, что любой упомянутый контракт на сумму $ 68 тыс. якобы для оплаты обучения брата заявительницы является поддельным, и Порзингис отрицает его подписание.

Представители спортсмена подчеркнули, что упоминание в файлах Эпштейна не является доказательством какой-либо вины.

Материалы по теме
Кристапс Порзингис перейдёт в «Голден Стэйт» в результате обмена. Куминга — в «Атланте»

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android