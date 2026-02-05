«Денвер» и «Бруклин» провели обмен, названы детали — Чарания

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс» провели обмен, в результате которого клуб из Нью-Йорка получил 25-летнего форварда Хантера Тайсона и пик второго раунда 2032 года. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Денвер», в свою очередь, получит низший пик второго раунда 2026 года между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атлантой Хоукс».

Тайсон в 21 матче этого сезона в среднем набирал 2,2 очка, 1,7 подбора и 0,8 передачи.

