Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клипперс» отправили Ивицу Зубаца в «Индиану» — Чарания

«Клипперс» отправили Ивицу Зубаца в «Индиану» — Чарания
Комментарии

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индиана Пэйсерс» провели обмен, в результате которого клуб из Индианаполиса получит 28-летнего хорватского центрового Ивицу Зубаца, а также форварда Коби Брауна. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

В «Клипперс» отправятся Беннедикт Матурин, Айзея Джексон, два пика первого раунда и пик второго раунда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зубац в 43 матчах в среднем набирал 14,4 очка, совершал 11 подборов и отдавал 2,2 передачи.

Напомним, спортивный портал «Чемпионат» в онлайн-режиме отслеживает все изменения на рынке в лиге.

Сейчас читают:
Дедлайн НБА — 2026: все сделки
Дедлайн НБА — 2026: все сделки

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android