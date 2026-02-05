«Клипперс» отправили Ивицу Зубаца в «Индиану» — Чарания

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индиана Пэйсерс» провели обмен, в результате которого клуб из Индианаполиса получит 28-летнего хорватского центрового Ивицу Зубаца, а также форварда Коби Брауна. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

В «Клипперс» отправятся Беннедикт Матурин, Айзея Джексон, два пика первого раунда и пик второго раунда.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зубац в 43 матчах в среднем набирал 14,4 очка, совершал 11 подборов и отдавал 2,2 передачи.

