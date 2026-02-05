«Бруклин» отчислил Кэмерона Томаса — Чарания

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» принял решение отчислить атакующего защитника Кэмерона Томаса, позволив игроку выйти на рынок свободных агентов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

По информации источника, руководство «Нетс» решило дать Томасу возможность найти новую команду и продолжить карьеру в другом клубе.

В сезоне-2025/2026 Томаc принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 3,1 передачи.

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА: