22:45 Мск
Баскетбол

Названа причина, по которой «Мемфис» не обменял Джа Моранта до дедлайна

Защитник Джа Морант остался в составе «Мемфис Гриззлис» после дедлайна обменов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По информации инсайдера Шэмса Чарании, которой он поделился на своей странице в социальных сетях, несколько команд проявляли интерес к спортсмену, но никто не был готов сделать серьёзного предложения.

В то же время, как сообщает аналитик и инсайдер Бретт Сигель, «Мемфис» планирует возобновить переговоры о возможном обмене с участием Моранта уже в межсезонье.

В нынешнем сезоне НБА Морант к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 19,5 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 8,1 передачи.

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:

