Чарания раскрыл условие, при котором «Милуоки» был готов обменять Адетокунбо

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» выставила условие, при котором могла бы рассмотреть обмен греческого форварда Янниса Адетокунбо. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

По данным Чарании, «Бакс» хотели получить за Адетокунбо пять или шесть выборов в первом раунде драфта.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал 28 очков, совершал 10 подборов и отдавал 5,6 передачи.

Ранее Чарания сообщал, что «Бруклин Нетс» отчислил Кэмерона Томаса.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025: