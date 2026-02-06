Еврокубок: результаты на 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Еврокубок. Результаты матчей на 5 февраля:
«Гамбург Тауэрс» – «Цедевита-Олимпия» — 74:88.
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.
Ранее сообщалось, что шведский клуб победил, отыграв 22 очка менее чем за пять минут до конца четвёртой четверти.
