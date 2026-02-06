Кэмерон Томас высказался после отчисления из «Бруклина»

Атакующий защитник Кэмерон Томас отреагировал на решение «Бруклин Нетс». Ранее стало известно, что команда отчислила баскетболиста. В результате Томас сможет выйти на рынок свободных агентов.

«Очень рад и готов реально помогать и вносить вклад в успех другой команды. Моя следующий клуб получит элитного снайпера, хорошего распасовщика и качественного универсального защитника», — приводит слова Томаса на своей странице в социальных сетях журналист Марк Джей Спирс.

В нынешнем сезоне Томаc принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 3,1 передачи.

