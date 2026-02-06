Скидки
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Кэмерон Томас высказался после отчисления из «Бруклина»

Кэмерон Томас высказался после отчисления из «Бруклина»
Атакующий защитник Кэмерон Томас отреагировал на решение «Бруклин Нетс». Ранее стало известно, что команда отчислила баскетболиста. В результате Томас сможет выйти на рынок свободных агентов.

«Очень рад и готов реально помогать и вносить вклад в успех другой команды. Моя следующий клуб получит элитного снайпера, хорошего распасовщика и качественного универсального защитника», — приводит слова Томаса на своей странице в социальных сетях журналист Марк Джей Спирс.

В нынешнем сезоне Томаc принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 3,1 передачи.

