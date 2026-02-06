Скидки
Главная Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 5 февраля, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 5 февраля
Комментарии

В четверг, 5 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 5 февраля:

«Дубай» — «Реал» — 93:85;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Валенсия» — 99:104 (ОТ);
«Бавария» — «Монако» — 91:82;
«Партизан» — «Панатинаикос» — 78:62;
«Париж» — «Фенербахче» — 90:92.

Турнирную таблицу в настоящий момент возглавляет «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается «Валенсия» — 17 побед при 10 поражениях. Третье место занимает «Олимпиакос» (16 побед при девяти поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
