Евролига: результаты матчей 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 5 февраля:

«Дубай» — «Реал» — 93:85;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Валенсия» — 99:104 (ОТ);

«Бавария» — «Монако» — 91:82;

«Партизан» — «Панатинаикос» — 78:62;

«Париж» — «Фенербахче» — 90:92.

Турнирную таблицу в настоящий момент возглавляет «Фенербахче», одержавший 18 побед при семи поражениях. На второй строчке располагается «Валенсия» — 17 побед при 10 поражениях. Третье место занимает «Олимпиакос» (16 побед при девяти поражениях).

