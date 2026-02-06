Скидки
Лидер «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на обмен в команду Джеймса Хардена

Комментарии

Атакующий защитник и лидер Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл отреагировал на тот факт, что в команду пришёл разыгрывающий Джеймс Хардена из «Лос-Анджелес Клипперс» в результате обмена на защитника Дариуса Гарлэнда и драфт-пик второго раунда.

«С Джеймсом Харденом наш потенциал становится гораздо выше. Он не только умеет набирать очки и дирижировать игрой, но и обладает ценным опытом выступлений в плей-офф и финалах НБА. Сейчас наша главная задача — воспользоваться этим шансом и добиться победы», — приводит слова Митчелла TalkBasket.

В нынешнем сезоне НБА Харден в 44 матчах в среднем набирал 25,4 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 8,1 передачи. В настоящий момент ему 36 лет.

Харден и игроки «Клипперс» облили Леонарда водой:

Комментарии
