Эксперт назвал 19-летнего игрока, который в будущем может превзойти Луку Дончича

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст поделился мнением о форварде «Даллас Маверикс» Купере Флэгге. Спортсмен был выбран клубом из Техаса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года под первым номером. Сейчас Флэггу 19 лет.

«Вполне возможно, что Купер Флэгг станет не просто более выдающимся игроком, но и лучшим лидером команды, чем Лука Дончич. За последние 25 лет мы не видели в лиге настолько яркого и перспективного молодого баскетболиста, как Купер», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up на ESPN.

В нынешнем сезоне НБА Флэгг к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 20,4 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 4,2 передачи.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом: