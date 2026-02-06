«Отношения с «Лейкерс» исчерпали себя». Чемпион НБА дал совет Леброну

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о будущем Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению бывшего центрового, отношения суперзвезды с клубом подошли к логическому завершению.

«Думаю, ему нужно вернуться домой в Кливленд и получить то, что он заслуживает. Он должен вернуться в Кливленд и получить заслуженное признание. Полагаю, мы все ощущаем одно и то же. Эти отношения исчерпали себя.

Сейчас у Брона словно одна нога в могиле, а другая на банановой кожуре, когда речь идёт о «Лейкерс». Он всё ещё будет показывать высокий уровень, но просто доходит до конца сезона», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

