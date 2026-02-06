Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Отношения с «Лейкерс» исчерпали себя». Чемпион НБА дал совет Леброну

«Отношения с «Лейкерс» исчерпали себя». Чемпион НБА дал совет Леброну
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о будущем Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению бывшего центрового, отношения суперзвезды с клубом подошли к логическому завершению.

«Думаю, ему нужно вернуться домой в Кливленд и получить то, что он заслуживает. Он должен вернуться в Кливленд и получить заслуженное признание. Полагаю, мы все ощущаем одно и то же. Эти отношения исчерпали себя.

Сейчас у Брона словно одна нога в могиле, а другая на банановой кожуре, когда речь идёт о «Лейкерс». Он всё ещё будет показывать высокий уровень, но просто доходит до конца сезона», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

Сейчас читают:
В The Athletic заявили, что возвращение Леброна в «Кливленд» — очевидное решение

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android