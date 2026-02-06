«Похоже, у Дёмина азиатские корни». Фанаты из Китая отреагировали на фото россиянина

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин недавно размещал пост на своей странице в социальных сетях, где делился с подписчиками серией фотографий. Спортсмен показывал, как выходит на матчи НБА.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

На снимки отреагировали болельщики из Китая, оставившие ряд комментариев на сайте крупнейшей китайской спортивной медиаплатформы Hupu.

«Честно говоря, он, наверное, один из самых красивых парней в лиге. Он мог бы стать моделью, если бы не играл в баскетбол», — написал один из фанатов (有一说一，联盟里数一数二的帅哥了吧，不打球了当模特真的可以).

«Похоже, что у Дёмина азиатские корни и его предки, возможно, имели монгольские гены», — добавил другой (感觉杰明有黄种人血统，祖上可能有蒙古人基因).

Отметим, что Дёмин подписал контракт с китайской компанией Li Ning и брендом Way of Wade Дуэйна Уэйда. В рамках сделки он будет носить продукцию бренда и участвовать в рекламных кампаниях, в том числе в Китае.

