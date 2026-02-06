Кавай Леонард отреагировал на переход Гарлэнда из «Кливленда» в «Клипперс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о переходе защитника Дариуса Гарлэнда в команду после обмена разыгрывающего Джеймса Хардена в «Кливленд Кавальерс».

«Очень талантливый защитник. Ему 26, и, думаю, впереди у него еще много ярких моментов. Не думаю, что мы уже увидели его лучший баскетбол. Он прекрасно владеет пасом, умеет бросать из-за дуги, отличается потрясающим чутьём. Настоящий конкурент и боец», — приводи слова Леонарда журналист Джоуи Линн на страничке в социальной сети X.

Стоит добавить, что Дариус Гарлэнд — не первый член своей семьи, связанный с клубом «Клипперс». Его отец, Уинстон Гарлэнд, отыгравший семь сезонов в НБА, ранее выступал за эту команду.