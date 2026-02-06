26 очка Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от крупного поражения в матче НБА с «Орландо»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены « Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:98.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 26 очков, четыре подбора и две результативные передачи. При игровом времени 31.57 Дёмин реализовал 8 из 12 бросков с игры (6 из 10 трёхочковых) и 4 из 5 штрафных, один раз сфолил и совершил две потери. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-4».

С 26 очками Егор впервые в карьере НБА стал самым результативным игроком матча.