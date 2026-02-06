Скидки
Орландо Мэджик — Бруклин Нетс, результат матча 6 февраля 2026, счет 118:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

26 очка Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от крупного поражения в матче НБА с «Орландо»
В ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены « Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 118:98.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Робинсон, Каслтон, Вагнер, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 26 очков, четыре подбора и две результативные передачи. При игровом времени 31.57 Дёмин реализовал 8 из 12 бросков с игры (6 из 10 трёхочковых) и 4 из 5 штрафных, один раз сфолил и совершил две потери. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-4».

С 26 очками Егор впервые в карьере НБА стал самым результативным игроком матча.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
