Егор Дёмин установил новый личный рекорд результативности в матче НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во второй раз за неделю побил личный рекорд по набранным очкам за матч в НБА. В выездной игре регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (98:118), состоявшейся в ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены « Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида), Егор набрал 26 очков, став самым результативным игроком на площадке.

Ранее личным рекордом результативности Дёмина за матч были 25 очков — этого показателя он достиг в ночь с 30 на 31 января мск. До этого Егору дважды удавалось набрать за игру в НБА 23 очка.

Разыгрывающий защитник Егор Дёмин был задрафтован «Бруклин Нетс» летом 2025 года в первом раунде под общим восьмым номером, который стал самым высоким для российских игроков за всю историю, и проводит свой дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.