Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин установил новый личный рекорд результативности в матче НБА

Егор Дёмин установил новый личный рекорд результативности в матче НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во второй раз за неделю побил личный рекорд по набранным очкам за матч в НБА. В выездной игре регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (98:118), состоявшейся в ночь с 5 на 6 февраля мск на паркете арены « Киа Центр» в Орландо (США, штат Флорида), Егор набрал 26 очков, став самым результативным игроком на площадке.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Робинсон, Каслтон, Вагнер, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

Ранее личным рекордом результативности Дёмина за матч были 25 очков — этого показателя он достиг в ночь с 30 на 31 января мск. До этого Егору дважды удавалось набрать за игру в НБА 23 очка.

Разыгрывающий защитник Егор Дёмин был задрафтован «Бруклин Нетс» летом 2025 года в первом раунде под общим восьмым номером, который стал самым высоким для российских игроков за всю историю, и проводит свой дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
26 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от крупного поражения в матче НБА с «Орландо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android