Фернандес — о Дёмине в матче с «Орландо»: у меня не было сомнений, что его броски залетят

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу выступления своей команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», который завершился поражением со счётом 98:118.

«Да, сегодня нам действительно не хватало командной сыгранности. На протяжении всей игры было ощущение, что мы не связаны друг с другом — и это сказывается на результате. Я знаю, что каждый из ребят готов играть правильно, старается, но если постоянно чуть-чуть опаздываешь, не общаешься на площадке, сложно навязать свою игру и переломить ход матча. В НБА нельзя надеяться на случай — если теряешь шансы, соперник этим быстро пользуется.

У отдельных игроков были позитивные моменты: Егор [Дёмин] хорошо шёл на бросок, Нолан [Траоре] провёл сильный матч — восемь передач при четырёх потерях. Мы видим отдельный прогресс. Но как команда мы можем и должны проявлять гораздо большую целостность и взаимодействие. Совместная борьба помогает каждому игроку расти, попадать в новые для себя ситуации. Если мы не конкурируем до конца, этот рост замедляется. Я хочу ускорить наш прогресс, создать команду, которая поддерживает друг друга и борется в каждом эпизоде.

Технические моменты тоже подвели — слишком много потерь, проблемы с организацией, плохие заслоны, не лучшая реализация тех моментов, которые мы знали, что соперник предоставит. Это моя зона ответственности — ещё больше работать с командой, чтобы ребята чувствовали уверенность, лучше исполняли решения и не теряли концентрацию. Нам нужно перестать повторять одни и те же ошибки, как с потерями против «Лейкерс». Я уверен в наших разыгрывающих и считаю, что мы можем быть намного лучше.

Что касается реализованных бросков, наш снайпер [Егор Дёмин] держал команду — он был очень хорош на дуге, и у меня не было сомнений, что его броски залетят. Нолан тоже хорошо бросал. Остальной команде надо добавить уверенности — я знаю, что на тренировках все попадают, остался только вопрос перенести это в игру. Нам нужно поймать командный ритм, и я уверен, что мы скоро это сделаем — потому что дух в команде есть.

Если говорить про подбор бросков, в целом они были правильные — открытые, полууоткрытые, просто не все залетали. Иногда не хватает баланса между максимальной отдачей и хладнокровием, нужно сочетать энергию с правильным настроем. Я верю, что команда проявит свой характер, и у нас всё получится — впереди новая работа, новые вызовы, и мы готовы их принимать», — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.