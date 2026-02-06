Скидки
Егор Дёмин объяснил поражение «Бруклина», несмотря на свои 26 очков с «Орландо»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (98:118) прокомментировал своё выступление, по итогам которого он набрал рекордные для себя 26 очков.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Робинсон, Каслтон, Вагнер, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

— Как вы оцените матч, особенно первую половину, когда «Орландо» удалось уйти в отрыв? Как это повлияло на игру?
— Думаю, важно выигрывать не одну отдельную четверть, а весь матч целиком. Особенно — бороться с основными игроками соперника с первой до последней минуты. Сегодня нам не всегда удавалось держаться на равных с самого начала, поэтому появилась разница в счёте. Нужно уметь выкладываться в каждой четверти, не отпускать соперника, даже когда что-то не получается, только так можно претендовать на результат.

— Их защита была очень агрессивной. Что мешало пробиться сквозь неё и навязывать свою игру? Какие трудности она создала?
— Они играют крайне жёстко, много контактной борьбы, активно защищают трёхсекундную, и у них много габаритных, сильных игроков. Против такой защиты трудно находить свободные зоны. Нужно отвечать таким же уровнем физической борьбы и действовать в рамках своего плана, искать лучшие решения в атаке. Мне сегодня помогло, что партнёры здорово меня находили, я получал хорошие передачи и бросал с комфортом, чувствуя их доверие. Это очень важно для уверенности. В целом, чтобы преодолевать такую защиту, нужно смелее проходить в «краску», стягивать на себя оборону и делиться мячом — искать свободных партнёров, быть гибкими в атаке. Сегодня это время от времени получалось, и от этого игра смотрелась лучше, — рассказал Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.

Комментарии
