Егор Дёмин рассказал, как борется с психологическим давлением в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (98:118) высказался по поводу своей подготовки и психологической устойчивости.

«Сейчас я много внимания уделяю не только физической форме, тренировкам и питанию, но и психологической устойчивости. Самое главное для меня — не уступать в борьбе, быть уверенным в себе и не отступать ни перед кем, вне зависимости от текущего эпизода.

Иногда, конечно, это даётся нелегко, но я постоянно работаю над этим, чтобы быть максимально готовым и физически, и психологически, к любой борьбе на площадке», — приводит слова Дёмина Yes Network.