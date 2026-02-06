Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, как борется с психологическим давлением в НБА

Егор Дёмин рассказал, как борется с психологическим давлением в НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (98:118) высказался по поводу своей подготовки и психологической устойчивости.

НБА — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Бейн - 23, Банкеро - 22, Блэк - 18, Саггс - 15, Вагнер - 14, Ховард - 7, Картер - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Да Силва - 2, Ричардсон - 1, Айзек, Робинсон, Каслтон, Вагнер, Пенда
Бруклин Нетс: Дёмин - 26, Траоре - 21, Клэкстон - 14, Вульф - 13, Портер - 9, Пауэлл - 6, Шарп - 4, Сараф - 4, Уильямс - 1, Мэнн, Клауни, Уилсон

«Сейчас я много внимания уделяю не только физической форме, тренировкам и питанию, но и психологической устойчивости. Самое главное для меня — не уступать в борьбе, быть уверенным в себе и не отступать ни перед кем, вне зависимости от текущего эпизода.

Иногда, конечно, это даётся нелегко, но я постоянно работаю над этим, чтобы быть максимально готовым и физически, и психологически, к любой борьбе на площадке», — приводит слова Дёмина Yes Network.

